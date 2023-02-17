Бывший вице-президент испанского судейского комитета шантажировал «Барселону»

Бывший вице-президент Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейра угрожал «Барселоне» раскрытием всех нарушений каталонского клуба.

Испанское издание El Mundo опубликовало текст сообщения, которое функционер отправлял руководству «Барселоны» в 2019 году. Это произошло после того, как клуб перестал выплачивать деньги Негрейре.

«Я хочу подать жалобу в суд, и это, конечно, будет иметь негативные последствия для клуба. Пока я не обратился в суд именно во избежание серьезных последствий, надеюсь, что вы правильно поймете суть этого письма. Я не думаю, что новый скандал пойдет на пользу клубу. Если мы не сможем договориться, то все нарушения клуба вылезут наружу», — говорится в письме.

15 февраля появилась информация, что каталонский клуб платил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, которая принадлежит бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барселона» отправила три платежа в период с 2016 по 2018 год. Тогда Негрейра был вице-президентом Технического испанского судейского комитета.

16 февраля глава ла лиги Хавьер Тебас заявил, что спортивные санкции в отношении «Барселоны» по делу о коррупции невозможны.

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отрицает обвинения в адрес клуба в коррупции.