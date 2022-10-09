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Испания

Сегодня, 16:05

Касильяс сделал неожиданное признание, Пуйоль отреагировал: «Пора рассказать о нас, Икер»

Иван Торопцев
Корреспондент
Икер Касильяс.
Фото Reuters

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс сделал неожиданное признание.

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем хорошего воскресенья», — написал у себя в Twitter 41-летний испанец.

Позднее на твит Касильяса ответил экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль.

«Пора рассказать нашу историю, Икер», — заявиль Пуйоль.

Икер Касильяс с 2009 года встречался с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, у пары есть двое сыновей — Мартин (2014) и Лукас (2016). В марте 2021 года Касильяс и Карбонеро объявили о расставании.

Икер Касильяс
Карлес Пуйоль
Футбол
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