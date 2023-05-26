Бывший защитник «Барселоны» Дуглас арестован за стрельбу в общественном месте

Сегодня, 08:31
Бывший защитник «Барселоны» Дуглас Сантос был арестован в Бразилии за стрельбу в общественном месте, сообщает Globo Esporte.
По информации издания, футболист выстрелил в воздух ночью на одной из парковок в городе Бразилиа.
Сообщается, что футболист позже спрятал пистолет в лесу и оружие до сих пор не обнаружено, но футболист признался, что был автором стрельбы. Сантосу предстоит судебное разбирательство.
32-летний игрок на данный момент находится без команды, его последним клубом был «Бешикташ» в 2022 году.
Он является победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны», двукратным чемпионом Испании и Кубка страны.