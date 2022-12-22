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Сегодня, 13:36

Бывший защитник «Локомотива» Мурило может перейти в «Атлетико»

Иван Торопцев
Корреспондент
Мурило.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник «Локомотива» Мурило может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Bolavip.

Как утверждает источник, в 25-летнем бразильце заинтересован главный тренер мадридцев Диего Симеоне. При этом «Палмейрас», за который сейчас играет футболист, пока отказывается от переговоров.

Мурило выступал за «Локомотив» с июля 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Палмейрас». Защитник провел за команду 57 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи. В составе клуба он стал чемпионом Бразилии.

Портал Transfermarkt.com оценивает Мурило в 6,5 миллиона евро.

Мурило Серкейра (Мурило)
Футбол
ФК Атлетико
ФК Локомотив (Москва)
ФК Палмейрас
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