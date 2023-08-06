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Испания

Сегодня, 15:58

Бывший защитник «Рубина» Старфельт близок к переходу в «Сельту»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Селтика» Карл Старфельт близок к переходу в «Сельту», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 28-летний швед находится на продвинутой стадии переговоров с испанским клубом. Футболист хочет уйти из шотландской команды по личным причинам, руководство не стало препятствовать желанию игрока.

С июля 2019 года по июль 2021 года Старфельт выступал за «Рубин». В июле 2023 года сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику.

В сезоне-2022/23 Старфельт забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Селтик» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Селтик
ФК Сельта
Карл Старфельт
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