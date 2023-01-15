Чеферин раскритиковал «Реал» за участие в проекте Суперлиги

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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об участии «Реала» и его президента Флорентино Переса в проекте Суперлиги.
«В футбольном море плавает много акул. С того момента, как я впервые услышал о Суперлиге, я знал, кто будет ее возглавлять. Ведь он уже давно публично жаловался на то, что его клубу приходится играть с клубами поменьше. Они считают себя элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом. Потому что они настолько важны, что все должны склониться перед ними. Речь о мадридском «Реале» и его президенте Флорентино Пересе», — приводит слова Чеферина Marca.
19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования