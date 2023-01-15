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Испания

Сегодня, 09:43

Чеферин раскритиковал «Реал» за участие в проекте Суперлиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об участии «Реала» и его президента Флорентино Переса в проекте Суперлиги.

«В футбольном море плавает много акул. С того момента, как я впервые услышал о Суперлиге, я знал, кто будет ее возглавлять. Ведь он уже давно публично жаловался на то, что его клубу приходится играть с клубами поменьше. Они считают себя элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом. Потому что они настолько важны, что все должны склониться перед ними. Речь о мадридском «Реале» и его президенте Флорентино Пересе», — приводит слова Чеферина Marca.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://www.marca.com/radio/2023/01/14/63c2cf4122601d6f6f8b456d.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Реал
Александер Чеферин
Флорентино Перес
УЕФА
1
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