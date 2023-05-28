«Челси» готов купить Винисиуса за 150 миллионов евро

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает El Nacional.

По информации источника, руководство лондонской команды рассматривает возможность подписания контракта с игроком и готово заплатить за него 150 миллионов евро.

Если трансфер произойдет, то он станет рекордной продажей в истории «Реала». Ранее самым крупным заработком мадридской команды с продажи игроков был трансфер Криштиану Роналду в «Ювентус» за 100 миллионов евро в 2018 году.

Также в издании считают, что весомым плюсом в переходе бразильца в АПЛ, может стать расизм, с которым он сталкивается в ла лиге. В чемпионате Англии ситуация с этим вопросом налажена на более лучшем уровне.

22-летний бразилец играет за «Реал» с 2018 года.

В текущем сезоне он сыграл 54 матча за мадридский клуб, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 120 миллионов евро.