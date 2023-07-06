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Испания

6 июля, 23:58

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пытаются перехватить Витора Роке у «Барселоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пытаются в последний момент переманить форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже согласовала переход 18-летнего бразильца за 35 миллионов евро. По информации источника, несмотря на это, вышеперечисленные клубы готовы предложить большую сумму за форварда, а ему самому улучшить условия личного контракта в сравнении с предложением каталонцев.

В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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