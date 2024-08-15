94-й розыгрыш чемпионата Испании в истории пройдет с 15 августа 2024 по 25 мая 2025 года. В турнире примет участие 20 команд. По итогам сезона 2023/24 из высшего дивизиона выбыли: «Гранада», «Альмерия» и «Кадис». По итогам сезона Сегунды 2023/24 в Примеру повысились: «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Эспаньол». Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».

С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, который приобрел права на показ чемпионата Испании, соглашение заключено на следующие семь сезонов.

Чемпионат Испании — 1-й тур: расписание и результаты матчей

четверг, 15 августа

20:00. «Атлетик» — «Хетафе»

22:30. «Бетис» — «Жирона»

пятница, 16 августа

20:00. «Сельта» — «Алавес»

22:30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»

суббота, 17 августа

20:00. «Осасуна» — «Леганес»

22:30. «Валенсия» — «Барселона»

воскресенье, 18 августа

20:00. «Р. Сосьедад» — «Р. Вальекано»

22:30. «Мальорка» — «Реал»

понедельник, 19 августа

20:00. «Вальядолид» — «Эспаньол»

22:30. «Вильярреал» — «Атлетико»