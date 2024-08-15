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Сегодня, 17:30

Чемпионат Испании — 1-й тур: расписание и результаты матчей

94-й розыгрыш чемпионата Испании стартует 15 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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94-й розыгрыш чемпионата Испании в истории пройдет с 15 августа 2024 по 25 мая 2025 года. В турнире примет участие 20 команд. По итогам сезона 2023/24 из высшего дивизиона выбыли: «Гранада», «Альмерия» и «Кадис». По итогам сезона Сегунды 2023/24 в Примеру повысились: «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Эспаньол». Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».

С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, который приобрел права на показ чемпионата Испании, соглашение заключено на следующие семь сезонов.

Чемпионат Испании — 1-й тур: расписание и результаты матчей

четверг, 15 августа

20:00. «Атлетик» — «Хетафе»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
15 авг, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Хетафе

22:30. «Бетис» — «Жирона»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
15 авг, 22:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Жирона

пятница, 16 августа

20:00. «Сельта» — «Алавес»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
16 авг, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Алавес

22:30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
16 авг, 22:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Севилья

суббота, 17 августа

20:00. «Осасуна» — «Леганес»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 20:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Леганес

22:30. «Валенсия» — «Барселона»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

воскресенье, 18 августа

20:00. «Р. Сосьедад» — «Р. Вальекано»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 20:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

22:30. «Мальорка» — «Реал»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

понедельник, 19 августа

20:00. «Вальядолид» — «Эспаньол»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
19 авг, 20:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Эспаньол

22:30. «Вильярреал» — «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
19 авг, 22:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Атлетико

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
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