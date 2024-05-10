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Сегодня, 11:00

Чемпионат Испании, 35 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 13 мая пройдут матчи 35-го тура ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реала» Лука Модрич.
Лука Модрич.
Фото Reuters
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Матчи 35-го тура чемпионата Испании по футболу пройдут с 10 по 13 мая. «Алавес» примет «Жирону», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом» и другие противостояния.

В матч-центре «СЭ» доступны формальные события игр ла лиги. «СЭ» публикует информацию с расписанием и результатами встреч 35-го тура чемпионата Испании. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании

10 мая. 22:00. «Алавес» — «Жирона»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
10 мая, 22:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Жирона

11 мая. 15:00. «Мальорка» — «Лас-Пальмас»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 15:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Лас-Пальмас

11 мая. 17:15. «Вильярреал» — «Севилья»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 17:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Севилья

11 мая. 19:30. «Гранада» — «Реал»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 19:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Реал

11 мая. 22:00. «Атлетик» — «Осасуна»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Осасуна

12 мая. 15:00. «Кадис» — «Хетафе»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 15:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Хетафе

12 мая. 17:15. «Атлетико» — «Сельта»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Сельта

12 мая. 19:30. «Валенсия» — «Райо Вальекано»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Райо Вальекано

12 мая. 22:00. «Бетис» — «Альмерия»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Альмерия

13 мая. 22:00. «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
13 мая, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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