Чемпионат Испании, 35 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 13 мая пройдут матчи 35-го тура ла лиги

Матчи 35-го тура чемпионата Испании по футболу пройдут с 10 по 13 мая. «Алавес» примет «Жирону», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом» и другие противостояния.

В матч-центре «СЭ» доступны формальные события игр ла лиги. «СЭ» публикует информацию с расписанием и результатами встреч 35-го тура чемпионата Испании. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании

10 мая. 22:00. «Алавес» — «Жирона»

11 мая. 15:00. «Мальорка» — «Лас-Пальмас»

11 мая. 17:15. «Вильярреал» — «Севилья»

11 мая. 19:30. «Гранада» — «Реал»

11 мая. 22:00. «Атлетик» — «Осасуна»

12 мая. 15:00. «Кадис» — «Хетафе»

12 мая. 17:15. «Атлетико» — «Сельта»

12 мая. 19:30. «Валенсия» — «Райо Вальекано»

12 мая. 22:00. «Бетис» — «Альмерия»

13 мая. 22:00. «Барселона» — «Реал Сосьедад»

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