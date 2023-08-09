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Испания

Сегодня, 12:30

Ла лига: расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании

Чемпионат Испании по футболу стартует 11 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Френки де Йонг (слева) против Джуда Беллингема.
Фото USA Today Sports
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Чемпионат Испании возвращается к привычному режиму после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. 1-й тур примеры пройдет с 11 по 14 августа.

Расписание матчей 1 тура ла лиги

11 августа, пятница

«Альмерия» — «Райо Вальекано» — начало игры в 20.30 мск
Онлайн-трансляция

«Севилья» — «Валенсия» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

«Реал Сосьедад» — «Жирона» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция

«Лас-Пальмас» — «Мальорка» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция

«Атлетик» — «Реал» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

«Сельта» — «Осасуна» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция

«Вильярреал» — «Бетис» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция

«Хетафе» — «Барселона» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

«Кадис» — «Алавес» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция

«Атлетико» — «Гранада» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Испания. Примера-2014/15
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Севилья
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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