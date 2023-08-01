Чемпионат Испании по футболу: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Новый сезон испанской ла лиги стартует 11 августа.

Чемпионат Испании в сезоне 2023 / 2024 стартует в пятницу, 11 августа. В первый день пройдут двумя матчами. Календарь лиги возвращается в привычный режим после пандемии Covid-19 и чемпионата мира по футболу 2022, который прошел в непривычное зимнее время.

Расписание чемпионата Испании сезона 2023 / 2024

Сезон 2023 / 2024 в испанской лиге начнется 11 августа 2023 года и закончится 26 мая 2024 года. В декабре будет перерыв на рождественские и новогодние праздники. Последние игры этого года состоятся 20 декабря, 3 января пройдет 19-й тур ла лиги, после чего в турнире планируется пауза до 14 января.

Расписание матчей 1-го тура ла лиги

Первый тур испанского чемпионата пройдет с 11 по 14 августа. Сезон откроют матчи «Альмерия» — «Райо Вальекано» и «Севилья» — «Валенсия».

11 августа, пятница

«Альмерия» — «Райо Вальекано» — начало игры в 20.30 мск

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«Севилья» — «Валенсия» — начало игры в 22.30

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12 августа, суббота

«Реал Сосьедад» — «Жирона» — начало игры в 18.00

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«Лас-Пальмас» — «Мальорка» — начало игры в 20.30

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«Атлетик» — «Реал» — начало игры в 22.30

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13 августа, воскресенье

«Сельта» — «Осасуна» — начало игры в 18.00

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«Вильярреал» — «Бетис» — начало игры в 20.30

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«Хетафе» — «Барселона» — начало игры в 22.30

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14 августа, понедельник

«Кадис» — «Алавес» — начало игры в 20.30

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«Атлетико» — «Гранада» — начало игры в 22.30

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Участники чемпионата Испании сезона-2023/24

В испанской лиге играют 20 команд. Чемпион Испании — «Барселона».

По итогам сезона 2022 / 2023 высший дивизион покинули «Эльче», «Эспаньол» и «Реал Вальядолид». В примеру перешли из сегунды вышли «Гранада», «Лас-Пальмас» и «Алавес».

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»