Чемпионат Испании по футболу: где смотреть трансляции матчей ла лиги в сезоне 2024 / 2025

94-й розыгрыш чемпионата Испании по футболу сезона-2024/25 пройдет с 15 августа 2024 года по 25 мая 2025 года. В ла лиге примет участие 20 команд. По итогам прошлого сезона из примеры вылетели «Гранада», «Альмерия» и «Кадис». Из сегунды в первый дивизион вышли «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Эспаньол».

С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на телеканале «Матч ТВ». Холдинг приобрел права на показ чемпионата Испании, соглашение заключено на следующие семь сезонов.

В контракт включены медиаправа на второй испанский дивизион — сегунду. Также телеканалы холдинга продолжат показывать игры Кубка и Суперкубка Испании.

С 2021 по 2024 год примеру показывала стриминговая платформа Okko.