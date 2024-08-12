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Сегодня, 16:00

Чемпионат Испании по футболу: где смотреть трансляции матчей ла лиги в сезоне 2024 / 2025

«Матч ТВ» покажет чемпионат Испании по футболу сезона-2024/2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль.
Фото AFP
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94-й розыгрыш чемпионата Испании по футболу сезона-2024/25 пройдет с 15 августа 2024 года по 25 мая 2025 года. В ла лиге примет участие 20 команд. По итогам прошлого сезона из примеры вылетели «Гранада», «Альмерия» и «Кадис». Из сегунды в первый дивизион вышли «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Эспаньол».

С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на телеканале «Матч ТВ». Холдинг приобрел права на показ чемпионата Испании, соглашение заключено на следующие семь сезонов.

В контракт включены медиаправа на второй испанский дивизион — сегунду. Также телеканалы холдинга продолжат показывать игры Кубка и Суперкубка Испании.

С 2021 по 2024 год примеру показывала стриминговая платформа Okko.

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