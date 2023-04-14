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Сегодня, 13:30

Чемпионат Испании: «Хетафе» — «Барселона», «Валенсия» — «Севилья» и другие матчи 29-го тура

Форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани.
Фото Global Look Press
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29-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Ла Лига. 29-й тур
14 апр, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Осасуна
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 15:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Вальядолид
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 17:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 19:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Эспаньол
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Реал
Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Эльче
Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 17:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона
Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 19:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Альмерия
Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Севилья
Испания. Ла Лига. 29-й тур
17 апр, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Мальорка

Расписание всех матчей чемпионата Испании по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

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Сделает ли «Барселона» еще один шаг к чемпионству? На победу каталонцев в предстоящем матче с «Хетафе» можно поставить с котировкой 1.60, вероятность такого исхода — примерно 62%. Успех хозяев идет за 6.20 (12%), ничья — за 3.80 (26%).

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Источник: «Барселона» подписала полузащитника Гюндогана