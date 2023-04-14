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Сделает ли «Барселона» еще один шаг к чемпионству? На победу каталонцев в предстоящем матче с «Хетафе» можно поставить с котировкой 1.60, вероятность такого исхода — примерно 62%. Успех хозяев идет за 6.20 (12%), ничья — за 3.80 (26%).
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