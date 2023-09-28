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Сегодня, 18:00

Ла лига: как смотреть чемпионат Испании по футболу в России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Матчи чемпионата Испании российские больщики могут смотреть с помощью онлайн-сервиса Okko.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Матчи чемпионата Испании российские больщики могут смотреть с помощью онлайн-сервиса Okko.

Платформа эксклюзивно транслирует игры ла лиги в России с сезона 2021/2022. Кроме главной лиги испанского футбола, здесь можно посмотреть и лучшие матчи Сегунды. В июне 2021 было объявлено о подписании пятилетнего контракта.

Таким образом, следить за матчами чемпионата Испании можно с помощью спортивного раздела онлайн-кинотеатра «Окко Спорт». Для просмотра необходимо оформить платную подписку на платформе.

В свою очередь, летом 2021 года каналы «Матч!» лишились права на показ ла лиги. Однако по договоренности между сторонами, часть матчей чемпионата Испании будет транслироваться на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Среди альтернативных методов просмотра игр испанского футбольного первенства это установка IPTV, а также на сайтах и в приложениях букмекерских контор. Также «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей. Ключевые события и результаты всех игр доступы в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
Испания. Примера-2014/15
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