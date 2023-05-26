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Сегодня, 22:00

Ла лига: «Севилья» — «Реал», «Барселона» — «Мальорка» и другие матчи 37-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Реала».
Фото AFP
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37-й тур чемпионата Испании.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей ла лиги.

Испания. Ла Лига. 37-й тур
27 мая, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Вальядолид
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Эльче
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал Сосьедад
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Мальорка
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Сельта
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Осасуна
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Бетис
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Ла Лига. 37-й тур
28 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Эспаньол

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Мадридский «Реал» не имеет права на ошибку — следующий по пятам «Атлетико» намерен отобрать у команды Анчелотти второе место. А у «Севильи» на носу пятый за 10 лет финал Лиги Европы. Кто выйдет победителем из предстоящей битвы? Эксперты букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитами гостей. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.45 (25%), а успех «Севильи» — за 2.85 (35%).

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
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