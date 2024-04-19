Чемпионат Испании, 32-й тур: расписание и результаты матчей

Матчи 32-го тура ла лиги сезона-2023/24 состоятся с 19 по 22 апреля. Стартует тур с противостояния «Атлетик» — «Гранада» в пятницу, 19 апреля. За четыре игровых дня будет проведено 10 встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Испании можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 32-го тура

19 апреля. 22:00. «Атлетик» — «Гранада»

20 апреля. 15:00. «Сельта» — «Лас-Пальмас»

20 апреля. 17:15. «Райо Вальекано» — «Осасуна»

20 апреля. 19:30. «Валенсия» — «Бетис»

20 апреля. 22:00. «Жирона» — «Кадис»

21 апреля. 15:00. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

21 апреля. 17:15. «Альмерия» — «Вильярреал»

21 апреля. 19:30. «Алавес» — «Атлетико»

21 апреля. 22:00. «Реал Мадрид» — «Барселона»

22 апреля. 22:00. «Севилья» — «Мальорка»

Время начала — московское.

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