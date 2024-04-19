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Сегодня, 16:30

Чемпионат Испании, 32-й тур: расписание и результаты матчей

Опубликовано расписание 32-го тура чемпионата Испании сезона 2023/2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антуан Гризманн (ФК «Атлетико»).
Фото AFP
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Матчи 32-го тура ла лиги сезона-2023/24 состоятся с 19 по 22 апреля. Стартует тур с противостояния «Атлетик» — «Гранада» в пятницу, 19 апреля. За четыре игровых дня будет проведено 10 встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Испании можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 32-го тура

19 апреля. 22:00. «Атлетик» — «Гранада»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
19 апр, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Гранада

20 апреля. 15:00. «Сельта» — «Лас-Пальмас»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
20 апр, 15:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Лас-Пальмас

20 апреля. 17:15. «Райо Вальекано» — «Осасуна»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
20 апр, 17:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Осасуна

20 апреля. 19:30. «Валенсия» — «Бетис»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
20 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Бетис

20 апреля. 22:00. «Жирона» — «Кадис»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
20 апр, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Кадис

21 апреля. 15:00. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Реал Сосьедад

21 апреля. 17:15. «Альмерия» — «Вильярреал»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 17:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Вильярреал

21 апреля. 19:30. «Алавес» — «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 19:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Атлетико

21 апреля. 22:00. «Реал Мадрид» — «Барселона»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

22 апреля. 22:00. «Севилья» — «Мальорка»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
22 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Мальорка

Время начала — московское.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Барселона
ФК Кадис
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
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