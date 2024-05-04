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Сегодня, 06:30

Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 34-го тура ла лиги 3-5 мая

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Реала&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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Матчи 34-го тура ла лиги сезона-2023/24 состоятся с 3 по 5 мая. Стартует тур с противостояния «Хетафе» — «Атлетик» в пятницу, 3 мая. За четыре игровых дня будет проведено 10 встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Испании можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 34-го тура

3 мая, пятница

3 мая. 22:00. «Хетафе» — «Атлетик»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
03 мая, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:2
Атлетик

4 мая, суббота

4 мая. 15:00. «Р. Сосьедад» — «Лас-Пальмас»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас

4 мая. 17:15. «Реал» — «Кадис»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Кадис

4 мая. 19:30. «Жирона» — «Барселона»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Барселона

4 мая. 22:00. «Мальорка» — «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 22:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Атлетико

5 мая, воскресенье

5 мая. 15:00. «Осасуна» — «Бетис»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Бетис

5 мая. 17:15. «Сельта» — «Вильярреал»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 17:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Вильярреал

5 мая. 19:30. «Валенсия» — «Алавес»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Алавес

5 мая. 22:00. «Р. Вальекано» — Альмерия"

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Альмерия

5 мая. 22:00. «Севилья» — «Гранада»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Гранада

*Время начала матчей— московское.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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