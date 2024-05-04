Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 34-го тура ла лиги 3-5 мая

Матчи 34-го тура ла лиги сезона-2023/24 состоятся с 3 по 5 мая. Стартует тур с противостояния «Хетафе» — «Атлетик» в пятницу, 3 мая. За четыре игровых дня будет проведено 10 встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Испании можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 34-го тура

3 мая, пятница

3 мая. 22:00. «Хетафе» — «Атлетик»

4 мая, суббота

4 мая. 15:00. «Р. Сосьедад» — «Лас-Пальмас»

4 мая. 17:15. «Реал» — «Кадис»

4 мая. 19:30. «Жирона» — «Барселона»

4 мая. 22:00. «Мальорка» — «Атлетико»

5 мая, воскресенье

5 мая. 15:00. «Осасуна» — «Бетис»

5 мая. 17:15. «Сельта» — «Вильярреал»

5 мая. 19:30. «Валенсия» — «Алавес»

5 мая. 22:00. «Р. Вальекано» — Альмерия"

5 мая. 22:00. «Севилья» — «Гранада»

*Время начала матчей— московское.

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