Чемпионат Испании: расписание матчей ла лиги в новогодние праздники 2023 / 2024

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Матчи 19-го тура чемпионата Испании сезона 2023 / 2024 пройдут в новогодние праздники. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.
Платформа Okko эксклюзивно транслирует игры ла лиги в России с сезона 2021 / 2022. Кроме главной лиги испанского футбола, здесь можно посмотреть и лучшие матчи сегунды. В июне 2021 было объявлено о подписании пятилетнего контракта.
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей. Ключевые события и результаты всех игр доступы в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».
19:00. «Хетафе» — «Райо Вальекано»
21:15. «Реал Сосьедад» — «Алавес»
23:30. «Валенсия» — «Вильярреал»
19:00. «Гранада» — «Кадис»
21:15. «Сельта» — «Бетис»
21:15. «Реал Мадрид» — «Мальорка»
23:30. «Жирона» — «Атлетико»
19:00. «Осасуна» — «Альмерия»
21:15. «Севилья» — «Атлетик»
23:30. «Лас-Пальмас» — «Барселона»
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