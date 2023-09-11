Черчесов оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что российский полузащитник Арсен Захарян является хорошим футболистом, он сможет соответствовать уровню чемпионата Испании.

«Арсен — хороший футболист, уехал в хорошую лигу. Дай бог, чтобы у него все сложилось. Это важно. Конечно, он потянет по уровню», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин принял участие в двух матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 17 сентября против мадридского «Реала».