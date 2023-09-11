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Испания

Сегодня, 11:46

Черчесов оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что российский полузащитник Арсен Захарян является хорошим футболистом, он сможет соответствовать уровню чемпионата Испании.

«Арсен — хороший футболист, уехал в хорошую лигу. Дай бог, чтобы у него все сложилось. Это важно. Конечно, он потянет по уровню», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин принял участие в двух матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 17 сентября против мадридского «Реала».

Источник: https://tass.ru/sport/18708275
Арсен Захарян
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
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 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
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 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
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 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
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 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
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Атлетик – Кадис
 - : -
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Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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 - : -
17.09 00:00
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Захарян сможет принять участие в матче против мадридского «Реала»