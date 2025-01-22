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Сегодня, 21:39

Чернышов: «Не приемлю разговоры, что Захарян зря уехал»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов высказался о травме российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и пропуске им первой половины сезона-2024/25.

«Не приемлю разговоры, что Захарян зря уехал. Футболист сделал следующий шаг для развития карьеры. Уехал в более сильный чемпионат. Неправильно говорить, что Захарян потерял полтора года в Испании. Травмы могли случиться и в «Динамо». Тогда бы сказали, что он зря не уехал. Уверен, через время Арсен начнёт играть, и разговоры сойдут на нет», — цитирует Чернышова Legalbet.ru.

21-летний полузащитник пропустил первую половину нынешнего сезона из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. 21 января пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что Захарян не примет участие в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы против «Лацио».

Источник: Legalbet.ru
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Андрей Чернышов
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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