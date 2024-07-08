Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:14

Черышев-старший назвал лучшую тройку полузащитников за всю историю мирового футбола

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» назвал свою лучшую тройку полузащитников в истории футбола.

По версии британского издания FourFourTwo, экс-игроки «Барселоны» Хави, Иньеста и Серхио Бускетс признаны лучшей связкой в центре поля в истории мирового футбола.

«Кстати, никогда не думал об этом — они играли и играли. Я, кстати, захватил Иньесту и Хави, когда они еще играли за вторую команду. Если так брать, то мы всегда выделяем одного футболиста. Например: Каземиро, Модрич или Кросс. Но вот если выбирать именно тройку, то я думаю, что Хави, Иньеста и Бускетс — лучшие. Великолепный разрушитель Бускетс, очень грамотный созидатель в начале атак, который хорошо играет в обороне. Ну и, естественно, два мозга команды, где один распасовщик, который мог отдать передачу в любую точку поля. Плюс мобильность и атакующие действия Иньесты. Я думаю, что эта тройка действительно лучшая», — сказал Черышев «СЭ».

Второе место в рейтинге FourFourTwo заняли Хаби Алонсо, Бускетс и Хави, игравшие вместе в сборной Испании. На третьей строчке оказались футболисты «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, Фернандиньо и Давид Сильва.

Александр Абустин

Андрес Иньеста
Денис Черышев
Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
4
Обсудить
Читайте также
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Путин призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Захарян улетел из России в Испанию для подготовки к сезону с «Реалом Сосьедад»