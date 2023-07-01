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Испания

Сегодня, 14:38

Четыре игрока «Барселоны» исключены из состава команды на сайте ла лиги

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь Иньяки Пенья, защитники Рональд Араухо и Маркос Алонсо, а также полузащитник Серхи Роберто исключены из составы «Барселоны» на сайте ла лиги из-за отсутствия регистрации новых контрактов.

Руководство ла лиги не приняло новые соглашения футболистов из-за проблем клуба с финансами.

Сейчас все четверо футболистов не имеют права играть за сине-гранатовых в матчах чемпионата Испании.

«Барселона» стала чемпионом Испании по итогам прошлого сезона, выиграв трофей впервые с 2019 года.

Маркос Алонсо
Серхи Роберто
Футбол
ФК Барселона
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