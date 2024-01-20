COPE Cadiz: Абаскаль будет новым главным тренером «Кадиса»

Сегодня, 20:20
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавит «Кадис», сообщает COPE Cadiz.
Ранее испанский клуб объявил об отставке Серхио Гонсалеса.
По информации Carrusel Deportivo, «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.
«Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые с 30 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице.