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Сегодня, 20:09

Daily Mail назвал Хави лучшим тренером среди недавно закончивших карьеру футболистов

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Daily Mail опубликовал рейтинг среди тренеров, недавно закончивших карьеру футболистов.

Наставник «Барселоны» Хави был признан самым успешным. В рейтинге из 12 специалистов, составленном британским изданием, также присутсвуют Микель Артета (2-й), Андреа Пирло (4-й), Стивен Джеррард (8-й).

Итоговый список выглядит следующим образом:

1. Хави — «Барселона» (с 2021 года), «Аль-Садд» (2019-2021);
2. Микель Артета — «Арсенал» (с 2019 года);
3. Эрнан Креспо — «Аль-Духайль» (с 2022 года), «Сан-Паулу» (2022), «Дефенса и Хустисия» (2020-2021), «Банфилд» (2019-2020), «Модена» (2015-2016);
4. Андреа Пирло — «Фатих Карагюмрюк» (с 2022 года), «Ювентус» (2020-2021);
5. Венсан Компани — «Бернли» (с 2022 года), «Андерлехт» (2019, 2020-2022);
6. Стивен Джеррард — «Астон Вилла» (2021-2022), «Рейнджерс» (2018-2021), ;
7. Майкл Кэррик — «Мидлсбро» (с 2022 года);
8. Хаби Алонсо — «Байер» (с 2022 года), «Реал Сосьедад Б» (2019-2022);
9. Фрэнк Лэмпард — «Челси» (2019-2021, с 2023 года), «Дерби Каунти» (2018-2019), «Эвертон» (2022-2023);
10. Скотт Браун — «Флитвуд Таун» (с 2022 года);
11. Уэйн Руни — «Ди Си Юнайтед» (с 2022 года), «Дерби Каунти» (2020-2022);
12. Скотт Паркер — «Брюгге» (2022-2023), «Фулхэм» (2019-2021), «Борнмут» (2021-2022).

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. За это время команда выиграла Суперкубок Испании.

Андреа Пирло
Стивен Джеррард
Хави Эрнандес (Хави)
Эрнан Креспо
Футбол
Микель Артета
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