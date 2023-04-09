Daily Mail назвал Хави лучшим тренером среди недавно закончивших карьеру футболистов

Daily Mail опубликовал рейтинг среди тренеров, недавно закончивших карьеру футболистов.

Наставник «Барселоны» Хави был признан самым успешным. В рейтинге из 12 специалистов, составленном британским изданием, также присутсвуют Микель Артета (2-й), Андреа Пирло (4-й), Стивен Джеррард (8-й).

Итоговый список выглядит следующим образом:

1. Хави — «Барселона» (с 2021 года), «Аль-Садд» (2019-2021);

2. Микель Артета — «Арсенал» (с 2019 года);

3. Эрнан Креспо — «Аль-Духайль» (с 2022 года), «Сан-Паулу» (2022), «Дефенса и Хустисия» (2020-2021), «Банфилд» (2019-2020), «Модена» (2015-2016);

4. Андреа Пирло — «Фатих Карагюмрюк» (с 2022 года), «Ювентус» (2020-2021);

5. Венсан Компани — «Бернли» (с 2022 года), «Андерлехт» (2019, 2020-2022);

6. Стивен Джеррард — «Астон Вилла» (2021-2022), «Рейнджерс» (2018-2021), ;

7. Майкл Кэррик — «Мидлсбро» (с 2022 года);

8. Хаби Алонсо — «Байер» (с 2022 года), «Реал Сосьедад Б» (2019-2022);

9. Фрэнк Лэмпард — «Челси» (2019-2021, с 2023 года), «Дерби Каунти» (2018-2019), «Эвертон» (2022-2023);

10. Скотт Браун — «Флитвуд Таун» (с 2022 года);

11. Уэйн Руни — «Ди Си Юнайтед» (с 2022 года), «Дерби Каунти» (2020-2022);

12. Скотт Паркер — «Брюгге» (2022-2023), «Фулхэм» (2019-2021), «Борнмут» (2021-2022).

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. За это время команда выиграла Суперкубок Испании.