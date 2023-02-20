Дани Алвес объяснил, почему менял показания по делу об изнасиловании: «Я хотел защитить эту девушку»

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес, который обвиняется в изнасиловании, дал новые показания по уголовному делу.

Алвес объяснил в суде, почему ранее неоднократно менял свои показания по этому делу.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал эту девушку», — приводит слова Алвеса Marca со ссылкой на ARA.

39-летнего Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Он был задержан и взят под стражу 20 января.

Если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.