Дани Алвес давал ложные показания в полиции, пытаясь скрыть факт измены от жены

Адвокат футболиста Дани Алвеса Кристобаль Мартелл рассказал о подробностях уголовного дела, которое возбудили в отношении бразильского футболиста.

Адвокат сообщил Antena 3 , что его клиент отрицал, что 30 декабря вступил в интимный контакт с девушкой в одном из ночных клубов в Барселоне. Причиной, по которой Алвем дал ложные показания, стала попытка скрыть измену от жены.

«Он был в шоке. Он пытался скрыть свою измену от жены», — сказал адвокат в интервью программе TVE Hablando Claro.

Газета La Vanguardia сообщает, что до 31 января адвокат Кристобаль Мартелл может подать апелляцию с требованием о временном освобождении бывшего футболиста из «Барселоны» и «Севильи».

Ранее правоохранительные органы нашли доказательство вины экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании девушки.

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируется от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с защитником. Футболист играл за команду с июня 2022 года.