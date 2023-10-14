Дани Алвес может признать вину в деле о сексуальном насилии, чтобы сократить срок своего заключения

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес может договориться с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения за сексуальные домогательства, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, для этого бразильцу нужно будет признать свою вину в деле об изнасиловании и выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации.

30 июля стало известно, что суд Барселоны предъявил бывшему защитнику сборной Бразилии обвинение в сексуальном насилии, посчитав, что собрано достаточно доказательств вины 40-летнего футболиста. Он находится под стражей с 20 января, когда был задержан в Испании. Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес. По его словам, интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию.