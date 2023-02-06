Дани Алвес находится под особым присмотром в тюрьме из-за его известности

Находящийся в заключении по делу об изнасиловании бывший футболист «Барселоны» и Дани Алвес «пользуется привилегированным положением в тюрьме», пишет Marca.

39-летнего Алвеса во время прогулки во внутренний двор сопровождают четыре надзирателя, которые сразу же отводят его в сторону. Бразилец также изолирован от других заключенных в камере.

Такие меры были предприняты для того, чтобы у него не было проблем с другими заключенными из-за его известности.

2 февраля сообщалось, что суд в Барселоне счел, что при избрании меры пресечения Алвеса доказательств его вины более чем достаточно. Также стало известно, что жена экс-защитника сборной Бразилии решила подать на развод.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.