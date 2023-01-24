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Испания

Сегодня, 16:21

Дани Алвес нанял адвоката Месси для защиты по делу об изнасиловании

Иван Шитик
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото Reuters
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Дани Алвес на фоне обвинений в совершении изнасилования нанял адвоката, который ранее представлял интересы Лионеля Месси, сообщает Marca со ссылкой на La Vanguardia.

39-летний бразилец нанял адвоката Кристобаля Мартеля, который в прошлом представлял интересы таких известных представителей каталонского клуба, как Лионель Месси, Карлес Пуйоль и Жозеп Бартомеу, а также защищал «Барселону» в деле о трансфере Неймара.

Мартель будет работать вместе с Мираида Пуэнте, нынешним адвокатом Алвеса. Сейчас они работают над подачей апелляции на задержание футболиста, которому отказали в праве на освобождение под залог.

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируется от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с защитником. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

Дани Алвес
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