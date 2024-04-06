Дани Алвес: «Это неправда, что я давал интервью каким-либо СМИ»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что не давал СМИ интервью.

«Это неправда, что я давал какие-либо интервью каким-либо средствам массовой информации. И я не собираюсь давать их до тех пор, пока судебный процесс не будет завершен», — написал Алвес в соцсетях.

Накануне в СМИ появились цитаты Алвеса о его текущей жизни. Кроме того, появлялась информация, что бразильский журнал внес залог за футболиста, чтобы получить эксклюзивный материал о его жизни.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Сообщалось, что у 40-летнего бразильца заберут паспорт и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году.