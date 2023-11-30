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Испания

Сегодня, 23:30

Дани Алвес не смог достичь соглашения с потерпевшей по делу о сексуальном насилии

Руслан Минаев
Дани Алвес.
Фото Global Look Press
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Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес не достиг соглашение с предполагаемой жертвой, сообщает RMC Sport.

Адвокат потерпевшей Эстер Гарсия, объясняя отказ от финансового соглашения между сторонами, заявила, что моральный ущерб невосполним при любом преступлении против сексуальной свободы.

20 января стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах и с того момента находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес. По его словам, интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию.

Последним клубом 40-летнего бразильца был мексиканский «Пумас», который расторг с ним контракт после начала судебных разбирательств. До этого защитник играл за «Барселону», «Сан-Паулу», «ПСЖ», «Ювентус», «Севилью» и «Байю».

На счету футболиста также 8 голов в 126 матчах за сборную Бразилии.

Прокуратура запросила девять лет тюрьмы для экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса

Дани Алвес
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