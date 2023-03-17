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Испания

Сегодня, 18:59

Дани Алвес объявил голодовку после того, как его жена сообщила о разводе

Мария Гусева
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Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес объявил голодовку в тюрьме после того, как его жена Хоана Санс объявила о разводе. Об этом сообщается в программе «Cuatro al dia», которая транслируется на телеканале Cuatro TV.

Алвес ничего не ел с тех пор, как ему сообщили о решении супруги. Спортсмен полностью опустошен и очень нервничает из-за этого решения. Он не выходит из своей камеры и не хочет ни с кем разговаривать.

Дани Алвес и Хоана Санс начали встречаться в 2015 году, в 2017 году пара поженилась.

Ранее стало известно, что 39-летний Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Футболисту грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Дани Алвес
Футбол
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