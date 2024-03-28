Дани Алвес после освобождения под залог устроил вечеринку

28 марта, 20:27
Бывший игрок сборной Бразилии Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из-под стражи под залог, сообщает Asi es la vida.
По сведениям источника, 40-летний бразилец устроил вечеринку в честь дня рождения отца. Отмечается, что мероприятие длилось до пяти утра.
На данный момент экс-футболист живет в своем доме в городке Эсплугес-де-Льобрегат в пригороде Барселоны. Ему запрещено покидать страну.
22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Помимо этого, бразильца обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации