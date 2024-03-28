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Испания

28 марта, 20:27

Дани Алвес после освобождения под залог устроил вечеринку

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной Бразилии Дани Алвес устроил вечеринку после выхода из-под стражи под залог, сообщает Asi es la vida.

По сведениям источника, 40-летний бразилец устроил вечеринку в честь дня рождения отца. Отмечается, что мероприятие длилось до пяти утра.

На данный момент экс-футболист живет в своем доме в городке Эсплугес-де-Льобрегат в пригороде Барселоны. Ему запрещено покидать страну.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Помимо этого, бразильца обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации

Дани Алвес
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