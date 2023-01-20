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Испания

Сегодня, 20:18

Дани Алвес приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог

Иван Шитик
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото Getty Images
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Испанский судья постановил, что бразильский футболист Дани Алвес будет заключен под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает La Sexta TV.

Алвес приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог: суд признал его виновным в насильственных действиях по отношению к 23-летней девушке.

39?летнего Алвеса задержали в Испании по подозрении в сексуальном насилии над девушкой в ночном клубе. Потерпевшая обвинила бывшего футболиста в прикосновениях без согласия во время рождественских праздников.

Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.

В настоящий момент Алвес является защитником мексиканского «Пумаса». На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие в двух матчах в составе сборной Бразилии.

Дани Алвес. Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Дани Алвес
11
7
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