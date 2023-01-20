Дани Алвес приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог

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Испанский судья постановил, что бразильский футболист Дани Алвес будет заключен под стражу в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает La Sexta TV.
Алвес приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог: суд признал его виновным в насильственных действиях по отношению к 23-летней девушке.
39?летнего Алвеса задержали в Испании по подозрении в сексуальном насилии над девушкой в ночном клубе. Потерпевшая обвинила бывшего футболиста в прикосновениях без согласия во время рождественских праздников.
Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.
В настоящий момент Алвес является защитником мексиканского «Пумаса». На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие в двух матчах в составе сборной Бразилии.
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Основные источники исследования