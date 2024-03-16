Дани Алвеса могут временно освободить из тюрьмы

Бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса могут временно освободить из тюремного заключения, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что слушание по делу 40-летнего бразильца состоится на следующей неделе. На нем будет рассматриваться ходатайство Алвеса о временном освобождении до момента, когда судебный приговор вступит в законную силу.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов Барселоны в 2022 году. Помимо этого, футболиста обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.