Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

16 марта, 15:05

Дани Алвеса могут временно освободить из тюрьмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото AFP
Telegram Дзен

Бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса могут временно освободить из тюремного заключения, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что слушание по делу 40-летнего бразильца состоится на следующей неделе. На нем будет рассматриваться ходатайство Алвеса о временном освобождении до момента, когда судебный приговор вступит в законную силу.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов Барселоны в 2022 году. Помимо этого, футболиста обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

Дани Алвес
Футбол
6
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испанский журналист Эспина: «Захарян — качественный игрок, но ему еще нужно расти»

«Осасуна» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании