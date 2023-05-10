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Испания

Сегодня, 06:17

Дани Алвесу снова отказано в освобождении из тюрьмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес вряд ли сможет покинуть тюрьму до окончания судебного процесса об изнасиловании.

Как сообщает Marca, очередная просьба 40-летнего спортсмена об освобождении была отклонена судьей во вторник. Его защита настаивала на том, что сексуальные связи с девушкой в ночном клубе Барселоны были по обоюдному согласию, и убеждала, что он не покинет страну, оказавшись на воле.

21 февраля суд Барселоны уже отклонял прошение об освобождении Алвеса. При этом адвокат Алвеса может подать очередную апелляцию — в Апелляционный суд Барселоны.

20 января стало известно, что экс-игрок «Барселоны» был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Ранее информировалось, что Алвеса в тюрьме притесняют другие заключенные.

Источник: Marca
Дани Алвес
Футбол
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