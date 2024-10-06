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Сегодня, 03:53

Дани Карвахаль порвал переднюю крестообразную связку

Евгений Козинов
Корреспондент
Дани Карвахаль в машине скорой помощи.
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль сообщил, что в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:0) он порвал переднюю крестообразную связку.

«Серьезная травма крестообразной связки. Мне предстоит операция, и я уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения как зверь. Спасибо всем большое за ваши сообщения, я чувствую себя очень любимым», — написал Карвахаль в социальной сети.

32-летний испанец уже в добавленное время матча столкнулся с соперником и оказался на газоне. Самостоятельно покинуть поле он не смог — его унесли на носилках.

Дани Карвахаль на&nbsp;газоне. Ох, какую жуткую травму получил Карвахаль — смотреть больно. Капитан «Реала» даже заплакал

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Реал

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