Дани Карвахаль порвал переднюю крестообразную связку

Защитник «Реала» Дани Карвахаль сообщил, что в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:0) он порвал переднюю крестообразную связку.

«Серьезная травма крестообразной связки. Мне предстоит операция, и я уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения как зверь. Спасибо всем большое за ваши сообщения, я чувствую себя очень любимым», — написал Карвахаль в социальной сети.

32-летний испанец уже в добавленное время матча столкнулся с соперником и оказался на газоне. Самостоятельно покинуть поле он не смог — его унесли на носилках.