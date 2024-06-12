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12 июня, 23:15

Карвахаль: «Мбаппе не сделает «Реал» непобедимым»

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Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Что тут скажешь? Он лучший в мире. А лучшие должны играть в лучшей команде. Мы надеемся, что он не будет так хорош на чемпионате Германии, но с августа он будет лучшей версией себя. Играя против Мбаппе, я много страдал. Он один из сильнейших соперников. Я говорю о скорости, технике и силе.

Но он не сделает «Реал» непобедимым. Футбол — это не математика, здесь решает не только подбор хороших игроков. Чтобы побеждать, брать трофеи, нужно создать команду и убедиться, что мы все идем в одном направлении, ставим перед собой общую цель», — приводит слова Карвахаля RMC Sport.

25-летний француз будет играть в мадридской команде под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Мбаппе является шестикратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ». Вместе со сборной своей страны он стал чемпионом мира в 2018 году.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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