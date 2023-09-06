Карвахаль — о поступке Рубиалеса: «Мы не можем занимать какую-то позицию, так как не знаем, что произошло»

Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль высказался о скандале с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

«Мы в заявлении признаем, что поведение Рубиалеса неадекватно. Вы [журналисты] считаете ее жертвой, но, в конце концов, есть юридические органы, которые рассматривают вопрос о том, действительно ли Дженнифер является жертвой. Это расследуется. Мы не вмешиваемся. Есть люди, которые должны принять решение, и если есть виновный или жертва, это станет известно. Мы не можем занимать какую-то позицию или осуждать ту или иную сторону заранее, не зная, что произошло или что было оговорено, потому что на сегодняшний день Дженнифер не подавала никаких жалоб», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Он сказал, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию. Эрмосо выступила с заявлением, в котором обвинила Рубиалеса во лжи и добавила, что ей не понравился этот инцидент.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.