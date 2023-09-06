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Карвахаль — о поступке Рубиалеса: «Мы не можем занимать какую-то позицию, так как не знаем, что произошло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль высказался о скандале с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

«Мы в заявлении признаем, что поведение Рубиалеса неадекватно. Вы [журналисты] считаете ее жертвой, но, в конце концов, есть юридические органы, которые рассматривают вопрос о том, действительно ли Дженнифер является жертвой. Это расследуется. Мы не вмешиваемся. Есть люди, которые должны принять решение, и если есть виновный или жертва, это станет известно. Мы не можем занимать какую-то позицию или осуждать ту или иную сторону заранее, не зная, что произошло или что было оговорено, потому что на сегодняшний день Дженнифер не подавала никаких жалоб», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.

Дженни Эрмосо и&nbsp;Луис Рубиалес. Скандал с поцелуем испанской футболистки не так прост. Кто больше всех выиграет от отставки президента Рубиалеса

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Он сказал, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию. Эрмосо выступила с заявлением, в котором обвинила Рубиалеса во лжи и добавила, что ей не понравился этот инцидент.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

Луис Рубиалес. «Не могу гарантировать, что мне не положат пакет с кокаином в багажник». Как оскандалившийся Рубиалес строил карьеру
Источник: Mundo Deportivo
Даниэль Карвахаль
Сборная Испании по футболу
Луис Рубиалес
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 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
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 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
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 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
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 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
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 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
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 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
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 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
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 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
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Атлетик – Кадис
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Сельта – Мальорка
 - : -
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Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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