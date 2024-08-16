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Сегодня, 07:26

Дани Ольмо — о переходе в «Барселону»: «Это было моей мечтой — вернуться домой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Барселоны» Дани Ольмо прокомментировал переход в каталонский клуб.

«Я всегда хочу побеждать, Это то, чем я хочу заниматься в «Барселоне». «Барса» — этой мой дом. Здесь находится вся моя семья, мои друзья. Вернуться вот так — особенное событие. Это было моей мечтой — вернуться домой. Клуб боролся за то, чтобы это стало реальностью. У меня были другие варианты, но когда появилась «Барса» с таким желанием и инициативностью, я уже не думал о них», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

«Барселона» объявила о переходе Ольмо 9 августа. 26-летний испанец подписал контракт до лета 2030 года.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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