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Сегодня, 06:57

Дани Ольмо получил травму бедра в матче с «Жироной» и может пропустить около двух недель

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Дани Ольмо.
Фото Reuters
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо может пропустить около двух недель из-за травмы бедра, полученной в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (4:1).

Хавбек вышел в стартовом составе и забил один гол, но был заменен на 61-й минуте из-за повреждения. Как утверждает AS, у футболиста проблемы с задней поверхностью бедра, восстановление может занять около 10 дней.

Из-за травмы Ольмо может пропустить матч «Барселоны» против «Монако» в Лиге чемпионов и игру с «Вильярреалом» в чемпионате Испании.

Дани Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Хавбек забил 3 гола в 3 матчах за каталонцев.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо

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