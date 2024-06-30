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Сегодня, 14:26

Карвахаль: «Кепа в «Реале» был для меня величайшим примером профессионализма»

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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль подчеркнул профессиональное отношение к делу вратаря Кепы Аррисабалаги, выступавшего в сезоне-2023/24 за «сливочных» на правах аренды из «Челси».

«Атмосфера в раздевалка «Реала» в этом году была впечатляющей. Для меня величайшим примером была Кепа. Он находился в аренде из-за длительной травмы Тибо Куртуа, который априори будет играть в стартовом составе, Лунин опередил его на позиции, но каждый день он приезжал с улыбкой, на тренировках он работал на максимум, потом оставался работать в зале, чтобы быть лучше и иметь возможность помогать команде. Он является ярким примером профессионального игрока, который заставляет всех нас вносить свой вклад на той позиции, на которой он играет», — приводит слова Карвахаля Marca.

В прошлом сезоне Кепа принял участие в 20 матчах «Реала» во всех соревнованиях, пропустил 18 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. 30 июня 2024 года закончилась его аренда в мадридском клубе, после чего он должен вернуться в расположение «Челси».

Даниэль Карвахаль
Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
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