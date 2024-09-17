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Сегодня, 07:15

Карвахаль — об отношении фанатов к Винисиусу: «Его не оставляют в покое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал взаимоотношения Винисиуса Жуниора с испанскими болельщиками.

«Мы видим и слышим оскорбления в его адрес. Если кого-то уколоть, то у него пойдет кровь. И это нормально, что он отвечает определенным образом. Его не оставляют в покое. Всем очевидна ситуация с Винисиусом и наше мнение по поводу любых оскорблений на расовой почве. Вопрос ясен. Необходимы более строгие протоколы», — приводит AS слова Карвахаля.

В сентябре Винисиус заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у страны право проведения чемпионата мира 2030 года.

Винисиус Жуниор. Звезда «Реала» призывает лишить Испанию ЧМ-2030. Винисиус устал от расизма

Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны поведением Винисиуса и считают, что игрок больше не сосредоточен на футболе на 100 процентов.

Винисиус. «Я не жертва, а палач расистов!» Фанаты, оскорбившие Винисиуса, получили тюремные сроки

Винисиус Жуниор
Даниэль Карвахаль
ФК Реал

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