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Испания

Сегодня, 17:10

Давид Алаба надеется, что Кроос останется в «Реале»

Виктория Кравченко
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Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба считает, что полузащитник Тони Кроос в скором времени продлил контракт с мадридским клубом.

«Мы надеемся, что Кроос подпишет новый контракт. Хочется верить, что он пробежит еще очень много километров по футбольному полю в своей карьере. Он важен для нас на поле и за его пределами. У него есть еще много бензина в баке. Надеюсь, что он подпишет новый контракт», — цитирует игрока Bild.

6 января сообщалось, что Кроос готов провести еще один сезон в составе «Реала».

За мадридский клуб футболист выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 18 трофеев.

В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 11 матчей, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

Давид Алаба
Тони Кроос
ФК Реал
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