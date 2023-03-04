Спортдир «Венеции»: «Неизвестно, останется Черышев летом или покинет команду»

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о будущем в итальянском клубе российского полузащитника Дениса Черышева.

«Черышев отлично себя чувствует. Он молодец. Насчет его будущего в команде пока нет никакой конкретики. Еще рано думать, станем ли мы продлевать контракт с Денисом. Посмотрим, что будет дальше. Еще неизвестно, останется ли он вообще летом или покинет команду», — приводит слова Брендолина Sport24.

Контракт 32-летнего вингера рассчитан до 30 июня 2024.

За «Венецию» россиянин сыграл в 13 матчах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.