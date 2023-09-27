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Испания

Сегодня, 11:39

Де Дзерби может сменить Анчелотти в «Реале»

Виктория Кравченко
Роберто Де Дзерби.
Фото Reuters
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Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби вошел в число кандидатов на замену Карло Анчелотти в «Реале», сообщает Cadena SER.

По данным источника, специалист является приоритетным вариантом на пост главного тренера мадридцев. У Анчелотти летом 2024 года истечет контракт с «Реалом», после чего он возглавит сборную Бразилии.

В прошлом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби финишировал в зоне Лиги Европы. Сейчас его команда идет на третьем месте в АПЛ.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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