Де Дзерби может сменить Анчелотти в «Реале»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби вошел в число кандидатов на замену Карло Анчелотти в «Реале», сообщает Cadena SER.

По данным источника, специалист является приоритетным вариантом на пост главного тренера мадридцев. У Анчелотти летом 2024 года истечет контракт с «Реалом», после чего он возглавит сборную Бразилии.