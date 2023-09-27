Де Дзерби может сменить Анчелотти в «Реале»

В прошлом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби финишировал в зоне Лиги Европы. Сейчас его команда идет на третьем месте в АПЛ.
Сегодня, 11:39
Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби вошел в число кандидатов на замену Карло Анчелотти в «Реале», сообщает Cadena SER.
По данным источника, специалист является приоритетным вариантом на пост главного тренера мадридцев. У Анчелотти летом 2024 года истечет контракт с «Реалом», после чего он возглавит сборную Бразилии.
В прошлом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби финишировал в зоне Лиги Европы. Сейчас его команда идет на третьем месте в АПЛ.