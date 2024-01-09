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Сегодня, 16:10

Де ла Фуэнте продлит контракт со сборной Испании до 2026 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продлит контракт с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), сообщает AS.

По данным источника, 62-летний специалист подпишет новое соглашение 22 марта перед товарищеским матчем сборной Испании с Колумбией. Контракт будет рассчитан до 2026 года.

Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с января 2023 года. Его действующий контракт с национальной командой был рассчитан до 31 июля 2024 года.

В 2023 году сборная Испании выиграла Лигу наций, обыграв в финале Хорватию в послематчевой серии пенальти (0:0, пенальти — 5:4). Также испанская национальная команда отобралась на Евро-2024, заняв первое место в группе А.

Футбол
Сборная Испании по футболу
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