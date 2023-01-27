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Испания

Сегодня, 09:38

Де Пауль раскритиковал работу судей в матче четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль отреагировал на результат четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом» (1:3). Он считает, что результат был несправедливым, так как главный судья не показал вторую желтую карточку хавбеку Даниелю Себальосу.

«Мы очень расстроены, так как это был несправедливый результат. Мы сделали все, что могли, но это футбол. Время идет одинаково для всех, но сегодня было иначе. 10 игроков против 11 — это очень серьезно. Себальосу должны были дать вторую желтую карточку, это очевидно», — приводит слова Де Пауля Marca.

Соперник «Реала» по полуфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в четвертьфинальных матчах одержали «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

Дани Себальос
ФК Атлетико
ФК Реал
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