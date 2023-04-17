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Испания

Сегодня, 17:57

Де Йонг, Дембеле и Педри возвращаются к тренировкам перед матчем с «Атлетико»

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Футболисты «Барселоны» Френки де Йонг, Усман Дембеле и Педри оправились от травм и приступили к тренировкам, сообщает AS. В клубе очень рады их возвращению, поскольку сине-гранатовые близки к первому чемпионскому титулу за три года.

Дембеле получил травму в конце января, Педри — в середине февраля, а Де Йонг — незадолго до перерыва на международные матчи национальных команд в прошлом месяце. Несмотря на возвращение всех троих на тренировочное поле, официальная дата возвращения не установлена. Тем не менее, вполне возможно, что они примут участие в матче с занимающим третье место «Атлетико Мадрид» в эти выходные, сообщает AS .

«Барселона» не побеждала в последних трех матчах, и не забивает уже почти 400 минут во всех соревнованиях. По итогам 29 туров каталонцы с 73 набранными очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от ближайшего преследователя — «Реала» — составляет 11 очков.

Усман Дембеле
Френки де Йонг
ФК Барселона
Педри (Барселона)
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